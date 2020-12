per Mail teilen

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 8 zwischen Weyerbusch und Birnbach im Kreis Altenkirchen ist am Nachmittag ein Autofahrer gestorben. Zwei weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt. An dem Unfall waren nach ersten Informationen drei Fahrzeuge beteiligt. An dem Einsatz sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beteiligt.