Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Villenpromenade Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) ist am Mittwochabend ein 75-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizeidirektion Montabaur mitteilte, wurden zwei weitere Bewohner durch Rauchgas verletzt. Die meisten Menschen konnten sich ins Freie retten. Das Feuer, welches wohl im dritten Stock ausbrach, wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.