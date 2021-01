Tote Riesenschlangen in Mendig gefunden

Zwei Boa Constrictor illegal am Straßenrand entsorgt

Fußgänger haben in Mendig zwei tote Boa-Constrictor-Schlangen in einem Bettlaken am Straßenrand gefunden. Die Polizei sucht jetzt nach dem Besitzer der Riesenschlangen.