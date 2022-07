In dieser Woche sind die letzten Tornados vom Fliegerhorst Büchel ins nordrhein-westfälische Nörvenich verlegt worden. Hintergrund der Verlegung sind nach Angaben der Bundeswehr umfangreiche Baumaßnahmen am Fliegerhorst Büchel. Der Flugbetrieb in Büchel werde in dieser Zeit zwar eingestellt, neun Tornados blieben aber weiter dort stationiert, sagte ein Sprecher. Die Bundeswehr will insgesamt 200 Millionen Euro in den Standort investieren.