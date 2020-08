Im Fall eines in Nordrhein-Westfalen getöteten Mannes hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen - einer der beiden Männer stammt aus Rheinland-Pfalz. Nach der Befragung von Zeugen habe sich der Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis und einen 20-Jährigen aus Rheinland-Pfalz zunehmend konkretisiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die polizeibekannten Männer sollen den 46-Jährigen, mit dem einer von ihnen persönlich bekannt gewesen sei, vor etwa zwei Wochen nach einem Streit in einem Waldstück im nordrhein-westfälischen Eitorf getötet haben. Anschließend hätten sie den Toten in einem ausgetrockneten Bachlauf abgelegt.