Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Winningen an der Mosel tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann vom Moselufer nach Winningen gehen und hatte dafür die Bundesstraße B 416 überquert. Dabei sei er von einem Auto erfasst worden. Der Fußgänger sei ins Bundeswehrlazarett in Koblenz gebracht worden, wo er an den Verletzungen verstorben sei. Die Fahrerin des Autos sei mit einem Schock ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.