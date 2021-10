In der Nähe von Montabaur ist am Samstagnachmittag eine Rollerfahrerin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die 60-Jährige war auf der Landstraße Richtung Weroth an einer Kreuzung mit einem Auto zusammengeprallt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Wer schuld an der Kollision hat, wird noch untersucht.