Motorradfahrer stirbt auf Nürburgring

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Nürburgring ist am Pfingstmontag ein 54-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich der Polizei Mayen zufolge am Nachmittag bei einer Touristenfahrt auf der Nordschleife des Rings. Beim Befahren des Streckenabschnittes "Kallenhard" verlor der 54-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad: Er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke und einem Leitpfosten. Der Polizei zufolge war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der 54-jährige starb noch an der Unfallstelle.

Der Nürburgring wird sowohl von Profis als auch von Amateuren genutzt und an veranstaltungs- und testfreien Tagen für Touristenfahrten freigegeben. Dabei dürfen Hobbyrennfahrer mit ihrem eigenen Auto auf der Strecke fahren. Von Freitag bis Sonntag fand am Nürburgring das Kultfestival "Rock am Ring" statt.