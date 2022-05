Tödlicher Unfall: Mann in Wirges von Zug erfasst

Ein Mann ist am Sonntagabend in Wirges an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Hund gegen 17:45 Uhr in der Stadt Wirges unterwegs. Den Angaben zufolge ist es bisher noch nicht klar, warum er beim Überqueren des Bahnübergangs von dem Regionalzug erfasst wurde. Der Mann habe den Zug offenbar nicht gehört, teilte die Polizei mit. Das sei ungewöhnlich. Denn normalerweise würden die Züge an der Stelle laut hupen. Polizei: Keine Hinweise auf einen Suizid Es sei allerdings gut möglich, dass der Mann den Zug nicht gesehen habe, so die Polizei. An der Stelle sei die Bahnstrecke schlecht einsehbar, weil dort viele Büsche wachsen. Nach ersten Ermittlungen spricht laut Polizei alles für einen tragischen Unfall. Es gebe keine Hinweise auf einen Suizid. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei teilte mit, dass in einem Waggon des Zuges vier Fahrgäste saßen. Die Bahnstrecke war während der Bergungsarbeiten etwa zwei Stunden voll gesperrt.