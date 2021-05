Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Hachenburg (Westerwaldkreis) ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die 33-jährige Fahrerin die Vorfahrt und stieß mit dem Wagen eines 32 Jahre alten Autofahrers zusammen, so ein Polizeisprecher. Die Frau verstarb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Der 32-Jährige sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie schwer er verletzt wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen.