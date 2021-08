Die Todesursache für den Tod des Braunbären Purzel vor zwei Wochen im Tierpark Gackenbach im Westerwald ist nach wie vor unklar. Das sagte eine Mitarbeiterin des Tierparks dem SWR.

Am einen Tag sei es dem 23 Jahre alten Bär noch gut gegangen, am nächsten Tag sei er dann tot in seinem Gehege aufgefunden worden. Um die Todesursache herauszufinden, werde der Bär derzeit in Koblenz untersucht. Der Bär hatte sich das Gehege mit seiner Mutter geteilt. Wie der Tierpark Gackenbach mitteilt, ging es der Bärin nach dem Tod ihres Sohnes zunächst sehr schlecht. Sie habe ihn ständig gesucht und kaum noch gefressen. Damit die Bärin künftig nicht allein im Gehege lebt, solle wieder ein zweiter Bär hinzukommen. Wie eine Mitarbeiterin deEs sei aber gar nicht so leicht, einen neuen Bären zu finden. Denn es sei sehr wichtig, dass die Chemie zwischen den beiden Wildtieren stimme.