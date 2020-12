Der Schauspieler Tobias Moretti wird im Sommer in Bonn mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet. Die Verleihung findet im August im Opernhaus im Rahmen des Beethoven-Jubiläums statt. Das Beethovenjahr ist wegen Corona bis einschließlich September verlängert worden. Moretti wolle den Preis in Bonn persönlich entgegennehmen, er ist in dem ARD Film Louis van Beethoven zu sehen, in dem er den Komponisten als vereinsamtes und taubes Genie am Ende seines Lebens darstellt. Der Film wird am ersten Weihnachtsfeiertag in der ARD gezeigt.