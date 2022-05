Betroffene der Hochwasserkatastrophe ziehen in Tiny Houses

In Sinzig im Kreis Ahrweiler können Betroffene der Flutkatastrophe ab jetzt in ihre Übergangswohnungen - in sogenannte Tiny Houses - einziehen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die kleinen Häuser sind etwa 30 Quadratmeter groß und können von maximal fünf Personen bewohnt werden. Auch im Sinziger Stadtteil Bad Bodendorf sollen die mit Hilfe von Spendengeldern entstandenen Mini-Häuser für Flutopfer in den kommenden Wochen bezugsfertig sein. Bis zu 90 Menschen in Sinzig und Bad Bodendorf bekommen so ein vorübergehendes neues Zuhause. Sie könnten für mindestens ein Jahr in den kleinen Häusern wohnen - bei Bedarf aber auch länger.