Endlich wieder ein bisschen Privatsphäre: Die Gemeinde Grafschaft hat 25 Tiny Houses für Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal angeschafft. Die ersten werden jetzt aufgestellt.

Die Wohnung oder das Haus sind unbewohnbar. Erinnerungsstücke, Fotos, Kleider, Bettwäsche, Geschirr - alles ist weg. Die Menschen im Ahrtal, die die Flut überlebt haben, konnten oft nichts mehr aus ihrem alten Leben retten. Viele mussten in Notunterkünften oder bei Freunden und Verwandten unterkommen. Dort fehlt es oft an Privatsphäre, Ruhe und der Möglichkeit, einfach mal etwas abzuschalten.

Um den Betroffenen wenigstens ein kleines bisschen Normalität und die eigenen vier Wände zurückzugeben, hat die Gemeinde Grafschaft zusammen mit der HARIBO-Stiftung sogenannte Tiny Houses bestellt. Die ersten Mini-Häuser werden momentan in der Grafschaft aufgebaut.

25 Tiny Houses für Betroffene der Flut im Ahrtal

Insgesamt sollen nach Angaben der Gemeinde 25 Tiny Houses auf dem Gelände aufgestellt werden. Die Häuser sind knapp über 30 Quadratmeter groß und haben Platz für bis zu fünf Personen. Sie sind den Angaben zufolge komplett ausgestattet mit Geschirr, Bettwäsche, Fernsehen und Internet.

Es gibt zwei Schlafzimmer und eine schmale Küche, an der entlang es dann in den Wohn- und Essbereich geht. Dazu noch ein kleines Bad mit Dusche und eine kleine Abstellkammer, in der auch die Heizung untergebracht ist. Später sollen die Häuser auch noch eine kleine Terrasse bekommen, heißt es.

Extra Gemeinschaftshaus geplant

Waschen können die neuen Bewohner der Tiny Houses den Angaben zufolge dann künftig in einem extra Gebäude. Auch ein Gemeinschaftshaus sei geplant, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Grafschaft, Achim Juchem (CDU). "Damit man aus der Enge auch mal ein bisschen raus kommt." Dort könnten dann die Familien zusammenkommen oder auch die Kinder der neuen Siedlung zusammen spielen.

Große Nachfrage nach Tiny Houses in der Grafschaft

Die Nachfrage nach den Tiny Houses war sehr groß, sagt Juchem. Es gebe eine lange Liste mit Anfragen aus dem gesamten Flutgebiet entlang der Ahr. Die Gemeinde habe dann zuerst geschaut, dass Familien ein Tiny Haus bekommen und danach seien Paare an der Reihe.

Wer in einem Tiny House unterkommt, muss dafür den Angaben zufolge nichts bezahlen. Im Schnitt koste so ein Haus rund 50.000 Euro, die von der HARIBO-Stiftung übernommen würden. Die Tiny House-Siedlung soll laut Gemeinde erstmal zwei Jahre stehen bleiben. Was dann mit den Häuser geschieht, ist den Angaben zufolge noch nicht klar. Denkbar sei, sie als Ferienhäuser in der Region zu halten.