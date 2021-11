per Mail teilen

Die Polizei hat Sonntagnachmittag in der Lahn bei Bad Ems treibende Tierkadaver entdeckt. Unbekannte Täter hatten den Angaben zufolge an der Uferpromenade Schlachtabfälle wie Schädel und Knochen in der Lahn entsorgt. Der Bauhof habe die Reste geborgen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.