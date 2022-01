Aufnahmestopp in manchen Tierheimen

Tierheime im Norden von Rheinland-Pfalz beklagen, dass immer mehr Menschen ihre während der Corona-Zeit angeschafften Tiere abgeben wollen. Für einige Tierarten gilt deshalb in manchen Einrichtungen bereits ein Aufnahmestopp. So nimmt das Tierheim in Ransbach-Baumbach nach eigenen Angaben derzeit keine Katzen mehr auf. Vom Tierheim Neuwied heißt es, für Kleintiere in der Innenhaltung werde der Platz knapp. Laut Tierheim Koblenz werden vermehrt aggressive Hunde abgegeben, die besonders intensiv betreut werden müssten. Das führe zu mehr Aufwand und Platzproblemen.