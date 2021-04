per Mail teilen

Der Vorverkauf der Tagestickets für die Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist gestartet. Dabei wurde die für 2022 geplante Landesgartenschau um ein Jahr nach hinten verschoben.

Tagestickets können im Servicecenter der Landesgartenschau und in den Tourist-Infos in Ahrweiler und Bad Neuenahr oder online gekauft werden. Sie kosten 19,50 Euro. Die Dauerkarte für die gesamte Zeit der Landesgartenschau kostet 129 Euro. Nach Angaben der Veranstalter sind die Ticketpreise trotz der Verlegung auf das Jahr 2023 stabil geblieben. Bereits gekaufte Gutscheine für Dauerkarten sollen für die verschobene Landesgartenschau gültig bleiben. Kinder haben freien Eintritt.

Verschiebung der Landesgartenschau wegen Corona

Der genaue Starttermin für die Landesgartenschau 2023 in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll in den kommenden Wochen festgelegt werden. Die "pandemische Entwicklung und die damit völlig überhitzte Marktlage" hätten dazu geführt, dass die Stadt drei Ausschreibungen habe aufheben müssen, so hatte Bürgermeister Guido Orthen (CDU) die Verschiebung der Landesgartenschau erklärt.

Konkret geht es um die Auschreibungen für die Umgestaltungen des Lenné-Parks, des Kurparks und des Kaiser-Wilhelm-Parks. Demnach haben sich nur wenige Anbieter zurückgemeldet. Außerdem hätten diese Angebote den finanziellen Rahmen gesprengt, so die Geschäftsführung der Landesgartenschau. Nach Angaben des Bürgermeisters lag das Angebot für ein Bauprojekt bei 2,1 Millionen Euro. Kalkuliert war es jedoch mit 1,3 Millionen Euro. Eine neue Ausschreibung hätte zu viel Zeit gekostet, so die Verantwortlichen. Die Arbeiten wären dann für eine Eröffnung in 2022 nicht mehr rechtzeitig fertig geworden.