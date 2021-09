THW hilft Wählern an der Ahr bei Stimmabgabe

Das Technische Hilfswerk (THW) hilft an der Ahr bei der Einrichtung provisorischer Wahllokale. Nach Angaben des Hilfswerks hätten THW-Mitarbeiter schon die Besatzung eines Wahlbusses mit Strom und einem Zelt versorgt. Am Wochenende werde das THW auf zwei öffentlichen Plätzen in Bad Neuenahr Zelte für Wahlkabinen und Urnen aufstellen und für Strom und Licht sorgen. Auch unter diesen besonderen Bedingungen müssten die Wählerinnen und Wähler die Chance haben, ihre Stimme abzugeben, so THW-Präsident Friedsam. Das Technische Hilfswerk ist eine Bundesbehörde. Sie arbeitet aber hauptsächlich mit Ehrenamtlichen.