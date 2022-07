Durch Flut zerstörtes Freibad in Bad Bodendorf wird wieder aufgebaut

Das bei der Flutkatastrophe zerstörte Thermalfreibad in Bad Bodendorf wird wieder aufgebaut. Das hat der Stadtrat in Sinzig am Mittwochabend einstimmig beschlossen.

Außerdem wurde entschieden, das Becken zu vertiefen und zu vergrößern. Diese Kosten sind nach Angaben der Stadt jedoch nicht durch den Wiederaufbaufonds gedeckt. Sie werden demnach von der Stadt Sinzig getragen. Eröffnet wurde das Bad nach Angaben des Fördervereins "Freunde des Thermalfreibads Sinzig-Bad Bodendorf" schon 1937. Das Bad wird demnach durch eine Quelle in 120 Metern Tiefe gespeist, die direkt unter dem Becken liegt. 11.000 Liter Quellwasser würden so pro Stunde zugeführt. Das historische Freibad in Bad Bodendorf umfasst auch eine rund 5.000 Quadratmeter große Liegewiese mit vielen Bäumen. Thermalfreibad sollte saniert werden Vor der Flut sei bereits die Sanierung des Bades geplant gewesen. Unter anderem sollte das Becken einen Kunststoff-Belag bekommen und neue Technik angeschafft werden. Vor zwei Jahren wurden dafür 2,1 Mio. Euro in den Haushalt der Stadt Sinzig eingestellt. Doch bevor die Arbeiten beginnen konnten, wurde das Bad durch die Flutkatastrophe zerstört. Bad Neuenahr-Ahrweiler Stadtrat beschließt Neubau eines Kombibades Ahr-Thermen in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden nicht wieder aufgebaut Die bei der Flut zerstörten Ahr-Thermen in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden nicht wieder aufgebaut. Das hat der Stadtrat am Montagabend beschlossen. mehr... 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Der reine Wiederaufbau würde nach Angaben des Vereins etwa 5 bis 7 Mio. Euro kosten, die vom Land getragen werden. Die Sonderwünsche der Stadt Sinzig - das Verbreitern und Vertiefen des Beckens - sollen zunächst aus den 2,1 Mio. Euro bestritten werden. Sollte es mehr kosten, würde die Stadt noch nachschießen, wie der Stadtrat grundsätzlich beschlossen hat. Arbeitsgruppe will noch im Juli über Sanierung beraten Noch in diesem Monat soll sich eine Arbeitsgruppe der Stadt mit Planer und Architekten treffen, um die Sanierung des Bades zu besprechen. Hans Diedenhofen, der Chef des "Fördervereins Freunde des Thermalfreibades Sinzig-Bad Bodendorf" begrüßt die Grundsatzentscheidung zum Erhalt und zur Sanierung des Bades. "Dann zieht sich der Wiederaufbau des Thermalfreibades wie Kaugummi in die Länge." Er mahnt aber, schnell zu planen und die Anträge zu stellen. Derzeit wurden laut Aufsichts- und Genehmigungsdirektion (ADD) erst wenige Anträge zum Wiederaufbau kommunaler Einrichtungen gestellt, sagte er im Gespräch mit dem SWR. Die ADD rechne damit, dass es demnächst viel mehr werden und dass das Bearbeiten und Genehmigen lange dauern wird. "Dann zieht sich der Wiederaufbau des Thermalfreibades wie Kaugummi in die Länge."