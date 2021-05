Nach monatelanger Schließung darf das Theater Koblenz wieder öffnen. Intendant Markus Dietze spricht im SWR-Interview über die geplanten Stücke und neue Chancen durch digitale Formate.

Mit digitalen Formaten wie Livestreams und Gesprächsrunden auf Social Media hat das Theater Koblenz während des Lockdowns Schauspiel, Tanz und Oper in die Wohnzimmer gebracht. Bald können die Besucher Theater wieder hautnah erleben: Seit Freitag sind in Kreisen und Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 Kulturveranstaltungen mit entsprechenden Auflagen draußen erlaubt; bei einer Inzidenz von unter 50 auch drinnen.

SWR Aktuell: Wie sehr freuen Sie sich, dass sie bald wieder Publikum im Theater begrüßen dürfen?

Markus Dietze: Ich finde ich es ganz großartig, dass wir wieder Theater spielen dürfen - natürlich nur, wenn es der Inzidenzwert in Koblenz zulässt. Unsere Freiluftsaison ist zum Glück noch einen Monat hin. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir im Juli auf der Festung Ehrenbreitstein spielen können. Aber wir haben auch den festen Wunsch und Plan ab dem nächstmöglichen Wochenende, also ab dem 30. Mai, wieder in den Innenräumen des Theaters Koblenz spielen zu dürfen - natürlich unter allen bekannten Schutzmaßnahmen.

Markus Dietze, 1972 in Waiblingen geboren, studierte Regie an der Universität und Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Nach Stationen bei den Bayreuther Festspielen und den Salzburger Festspielen wurde Dietze 2004 zum Intendanten des Theaters der Altmark in Stendal berufen und 2009 zum Intendanten in Koblenz. Dort hat er einen Vetrag bis zur Spielzeit 2024/25. Matthias Baus für das Theater Koblenz

Was die Kultur draußen angeht, konzentrieren wir uns auf unser großes Musical auf der Festung Ehrenbreitstein.

SWR Aktuell: Aktuell dürfen Kulturveranstaltungen ja auch draußen stattfinden. Ist in diese Richtung etwas geplant?

Dietze: Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, in schnellem Aktionismus ein zusätzliches Open-Air-Programm auf die Beine zu stellen. Wenn wir wieder für die Menschen Theater spielen, dann wollen wir das auch möglichst gut machen. Da sind wir bei uns im Haus sehr gut aufgestellt - künstlerisch und was unsere neue Lüftungsanlage angeht. Was die Kultur draußen angeht, konzentrieren wir uns auf unser großes Musical auf der Festung Ehrenbreitstein. Das ist in diesem Jahr die West Side Story von Leonard Bernstein, die am 3. Juli Premiere hat - da stecken wir unsere ganze Energie rein.

SWR Aktuell: Wie wichtig ist es für die Menschen auf und hinter der Bühne, dass das Theater Koblenz bald wieder öffnen darf?

Dietze: Ich glaube, das ist ganz eminent wichtig. Wir alle merken, dass uns Belohnungsmechanismen verloren gehen. Schauspielerinnen und Schauspieler, Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer arbeiten acht Wochen, teilweise auch länger, an einer Produktion. Die ist dann irgendwann fertig, aber das, warum wir das eigentlich tun, nämlich um es anderen Menschen zu zeigen, das findet nicht statt. Das lässt in einem hohen Maße frustriert zurück und deswegen ist die Freude groß, wenn wieder Publikum ins Theater kommen darf. Und wir hoffen, dass es dann bald auch mehr Menschen als die Hundert sein können, die behördlich zunächst zugelassen sind, weil je voller so ein Theater ist, desto mehr Spaß macht es.

Ich glaube, es haben alle gemerkt, dass gerade im ersten Lockdown eine gewisse Leere entstanden ist, die auch irgendwie gefüllt werden muss.

SWR Aktuell: Sie haben während des Lockdowns auch viel Theater Online und auf Social Media angeboten. Was war die Intention hinter diesen neuen Formaten?

Dietze: Das Publikum eines Theaters ist ja nicht weg, nur weil es nicht mehr ins Theater kommen kann. Es fehlt zwar der Ort für diese wichtige Anwesenheitskommunikation, aber wir sind ja für die kulturelle Daseinsvorsorge da. Wir sind deswegen ein kommunales Theater, weil es nicht davon abhängen darf, welche gesellschaftliche Situation gerade herrscht oder ob jemand viel oder wenig Geld hat. Sondern das Theater ist da, weil unsere Gesellschaft der Meinung ist, es bräuchte eins. Deswegen war es für uns nie eine Frage, ob wir unter den Umständen der Pandemie weiterhin für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da sind - sei es mit spontanen Aktionen im Bereich Social Media oder unserem sehr schnell, aber hoch professionell aufgelegten Streamingportal. Ich glaube, es haben alle gemerkt, dass gerade im ersten Lockdown eine gewisse Leere entstanden ist, die auch irgendwie gefüllt werden muss. Und dann ist es sehr schön, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrem Theater in Kontakt kommen können.

Dieser Live-Charakter ist natürlich durch Nichts zu Ersetzen.

SWR Aktuell: Könnten Sie sich vorstellen, diese Formate auch dann weiterzuführen, wenn die Theater wieder öffnen dürfen?

Dietze: Dieser Live-Charakter ist natürlich durch Nichts zu Ersetzen. Aber es gibt auch andere mögliche Konstellationen, in denen wir sagen könnten, ein Livestream oder eine Aufzeichnung zur späteren Sendung ist sinnvoll; zum Beispiel wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, die nicht mehr mobil sind, oder um überregionales Publikum zu erreichen. Gerade unser Gesprächsformat "StattBühneGespräch" hat ja keine ursächliche Pandemie-Voraussetzung. Und es kann auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer angenehmer sein, so etwas von zu Hause aus zu schauen, statt ins Theater zu kommen.

SWR Aktuell: Worauf können sich die Besucher freuen? Welche Stücke haben Sie vorbereitet?

Dietze: Wir waren im Prinzip seit November jede Woche darauf vorbereitet, zu spielen. Das ging leider nicht. Wir haben jetzt einige Produktionen vorbereitet: Eine Uraufführung, und zwar das Schauspiel "Wo wenn nicht wir", das ein Auftragswerk des Theaters Koblenz ist. Das wäre dann die erste Premiere mit der Wiedereröffnung am 30. Mai. Dann haben wir für den 2. Juni die deutsche Erstaufführung von Stings Musical "The Last Ship" vorgesehen. Am 11. Juni folgt planmäßig "Der Schwanensee", ein Ballett von Steffen Fuchs, das zwar schon Premiere hatte, aber kaum gezeigt werden konnte. Und am 26. Juni soll "Luisa Miller" von Giuseppe Verdi Premiere feiern, bevor es dann am 3. Juli mit der "West Side Story" auf der Festung Ehrenbreitstein losgeht. Das wäre unser Plan, wenn sich alles so gut entwickelt, wie es jetzt den Anschein hat.

Das Interview führte SWR-Reporterin Jessica Pfeiffer.