Theater Koblenz befasst sich mit Mordfall des Obdachlosen Straten

Der Mord an dem Koblenzer Obdachlosen Gerd Michael Straten hat die ganze Stadt in Atem gehalten. Das Theater Koblenz hat den Fall zum Anlass genommen und das Thema Obdachlosigkeit auf die Bühne gebracht.

Für den Neustart nach der elfmonatigen Corona-Pause hat sich das Theater Koblenz kein leichtes Thema ausgesucht: Die neue Saison startet direkt mit dem gesellschaftskritischen Schauspiel mit Koblenz-Bezug "Wo wenn nicht wir". Es thematisiert die Angst unserer Gesellschaft vor dem sozialen Abstieg und den Umgang mit wohnungslosen Menschen.

Koblenzer Mordfall als Anlass für erweiterten Blick auf Obdachlosigkeit

Anlass des Stücks ist der Mord an dem Koblenzer Obdachlosen Gerd Michael Straten, der im März 2018 enthauptet auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden wurde. Der Fall Straten ist aber nur ein Nebenaspekt. Das Schauspiel zeichnet ein viel größeres Bild: Episodenhaft werden die Geschichten verschiedener Menschen erzählt, die auf unterschiedliche Art mit Obdachlosigkeit in Berührung kommen. Es geht beispielsweise um einen selbstständigen Familienvater, der einen Wohnungslosen angreift und dann selbst auf der Straße landet.

Der Mordfall Straten Der Obdachlose Gerd Michael Straten wurde am 22. März 2018 enthauptet auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden. Der damals 59-Jährige war zuletzt einen Tag vor seinem Tod in seinem Stamm-Café am Koblenzer Hauptbahnhof gesehen worden. Bis Ende der 90er-Jahre hatte Straten ein Kunstgeschäft in der Koblenzer Altstadt betrieben. Dann verlor er den Laden und lebte auf der Straße. Der Mord hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Polizei suchte mit einer öffentlichen Fahndung und auch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" nach Zeugen. Der Fall konnte bisher nicht gelöst werden.

Zwar wird der Mordfall Straten nicht detailliert nacherzählt, die einzelnen Geschichten im Stück weisen aber einige Parallelen zu Stratens Leben auf: Beispielsweise betreibt der Familienvater im Stück ein Geschäft für Kunst und Bilderrahmen, bevor ihn seine Frau verlässt und er wohnungslos wird - genau wie Straten, der vor seiner Obdachlosigkeit einen Laden in der Koblenzer Altstadt hatte. Im Schauspiel gibt es auch eine Szene von zwei Sargträgern, die auf dem Friedhof eine Leiche finden.

Folie als Symbol für Distanz im Umgang mit Obdachlosen

All das passiert hinter einer hohen, milchigen Folie, die auf der Bühne steht und mit der die Schauspieler auch immer wieder interagieren. Die etwa 30 Zuschauer, die zu der ersten Vorstellung nach der Corona-Zwangspause zugelassen sind, werden so automatisch auf Abstand gehalten - sinnbildlich für die Distanz, die die Autoren des Stücks beim Umgang mit den Morden an Obdachlosen beklagen. Außerdem wird die Mimik der Schauspieler so weniger wichtig, sie verschwimmen hinter der Folie. Denn es geht eben nicht um den Einzelfall, sondern darum, den Blick der Zuschauer für alle Aspekte der Obdachlosigkeit zu schärfen.

"Die Geschichten der Opfer gehören uns nicht."

Denn Ziel des Autorenduos Svenja Viola Bungarten und Malte Abraham war es nach eigenen Angaben, die verschiedenen Sichtweisen auf das Thema darzustellen. Dabei sollte die Täterperspektive in den Fokus gerückt werden, deshalb wird der Fall Straten auch nicht so umfangreich dargestellt. "Die Geschichten der Opfer gehören uns nicht", sagt Bungarten, die selbst aus Koblenz stammt. Sie habe zeigen wollen, wie soziale Abstiege funktionierten. Das Stück solle die Zuschauer und Zuschauerinnen für das Thema sensibilisieren. "Die größte Hoffnung ist natürlich, dass die Texte und Themen nicht auf der Bühne bleiben, sondern ins Publikum übergehen", sagt Abraham.

Das Autorenduo Svenja Viola Bungarten und Malte Abraham haben das Auftragswerk "Wo wenn nicht wir" für das Theater Koblenz geschrieben. SWR

Stück kommt bei Zuschauern im Koblenzer Theater gut an

Das scheint nach der ersten Aufführung, die nicht im großen Theatersaal, sondern auf der Probebühne stattfand, gelungen. "Der Fall Straten sitzt jedem Koblenzer im Kopf. Das Stück ist wie eine Art Wachwerden für das Thema Obdachlosigkeit", sagt Zuschauerin Maria Damm-Klein aus Koblenz. Auch bei Susanne Beckenkamp aus Vallendar kam das Schauspiel gut an: "Der Mord war ja über Monate Thema", sagt sie. "Die verschiedenen Perspektiven, die dargestellt wurden, haben mir sehr gefallen. Und das alles ohne moralischen Fingerzeig."

"Wo wenn nicht wir" noch bis 13. Juni im Theater Koblenz

Das Schauspiel, das noch bis zum 13. Juni im Theater Koblenz zu sehen ist, bringt ein Thema auf die Bühne, mit dem die meisten in ihrem Alltag kaum Berührungspunkte haben. Erst nach einem Mordfall, wie dem an Gerd Michael Straten, rückt das Thema Obdachlosigkeit kurz ins Bewusstsein. Dabei ist die Botschaft von "Wo wenn nicht wir" so klar wie eindrucksvoll: Der soziale Abstieg kann immer und jedem passieren.