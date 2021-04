per Mail teilen

Der stellvertretende Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, Lars Lamowski aus Kirchen im Kreis Altenkirchen, schätzt, dass nur etwas mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Norden von Rheinland-Pfalz von den Corona-Schnelltests an Schulen Gebrauch machen. Deshalb sei eine Testpflicht unumgänglich, sagte Lamowski gegenüber dem SWR. Zwar steige die Bereitschaft sich testen zu lassen inzwischen, doch hätten viele Eltern und Kinder noch immer Bedenken. Außerdem seien die Testverfahren sehr zeitintensiv, sodass dadurch ungefähr eine Schulstunde ausfallen würde. Lamowski fordert deshalb, dass sie entweder zu Hause von den Eltern durchgeführt werden oder professionelle Teams den Schulen beim Test helfen. Seit zwei Wochen können sich Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz zweimal pro Woche in der Schule freiwillig auf das Corona-Virus testen lassen.