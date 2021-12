Region Koblenz: Hier können Sie sich an den Feiertagen testen lassen

Auch an Weihnachten und zum Jahreswechsel haben viele Corona-Teststationen in der Region geöffnet. Wo Sie sich testen lassen können, erfahren Sie hier.

Die Teststation am Hauptbahnhof in Koblenz hat an Heiligabend von 8 bis 16 Uhr geöffnet, am 25. Dezember von 9 bis 16 Uhr und am 26. von 9 bis 21 Uhr. An Silvester wird von 8 bis 16 Uhr getestet und an Neujahr von 9 bis 16 Uhr.

Die Drive-In-Teststation an der Hochschule Koblenz hat an Heiligabend von 7 bis 14.30 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester kann sich dort jeder von 9 bis 17 Uhr testen lassen. An Neujahr hat die Teststation von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet.

In der Alten Königsbacher Brauerei können sich Interessierte auch an den Feiertagen testen lassen. Die Drive-In-Teststation hat am 24. Dezember von 7 bis 14.30 Uhr geöffnet; am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und an Silvester jeweils von 9 bis 17 Uhr. An Neujahr können sich Interessierte von 10.30 bis 17 Uhr testen lassen.

Die Pedics Teststation in der Bahnhofstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag jeweils von 10 bis 13 Uhr geöffnet. An Silvester können sich Bürger zwischen 7 und 14 Uhr testen lassen, an Neujahr zwischen 10 und 13 Uhr.

Die Teststation des DRK Ortsverein Grafschaft ist am 24. und am 31. Dezember von jeweils 8 bis 10 Uhr geöffnet.

In Gelsdorf hat die Drive-In-Teststation auch an den Feiertagen geöffnet: an Heiligabend von 13 bis 15 Uhr, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag von 10 bis 12 Uhr.

Die Teststation in der Heinestraße in Altenkirchen hat an Heiligabend von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Am 1. Weihnachtsfeiertag können sich Interessierte zwischen 18 und 20 Uhr testen lassen, am 2. Weihnachtsfeiertag von 16 bis 20 Uhr. An Silvester ist die Teststation von 8 bis 11 Uhr geöffnet, an Neujahr von 16 bis 20 Uhr.

Die Pedics Teststation in der Frankfurterstraße in Altenkirchen hat am 24. Dezember von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember von 12 bis 16 Uhr.

Das Testzentrum im Bürgerhaus Grünebach hat an den drei Weihnachtsfeiertagen jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet. An Neujahr können sich Bürger von 11 bis 13 Uhr testen lassen.

Die Teststation auf dem Endertplatz in Cochem hat an den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und an Neujahr jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

In Klotten können sich Interessierte in der Moselschieferhalle am 24. und 31. Dezember zwischen 9.30 und 12 Uhr testen lassen, am 25. und 26. Dezember von 9.30 bis 11 Uhr.

Die Drive-In-Teststation der Verbandsgemeinde Kaisersesch hat an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

In Mendig hat das Testzentrum auf dem Parkplatz der Vulkan Brauerei durchgehend geöffnet: An den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr können sich Interessierte jeweils von 11 bis 21 Uhr testen lassen.

Die Teststation im Alten Rathaus in Mayen hat ebenfalls geöffnet: vom 24. bis 26. Dezember jeweils von 8 bis 14 Uhr, am 31. Dezember von 8 bis 20 Uhr und am 1. Januar von 10 bis 18 Uhr.

Das Corona-Schnelltestzentrum in der Stadtgalerie Andernach hat an den drei Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

In der Arztpraxis Dr. Fargel in der Schlossstraße in Neuwied können sich Bürgerinnen und Bürger vom 24. bis 26. Dezember jeweils von 8 bis 12 Uhr testen lassen.

Das Testzentrum im Heimathaus in Neuwied hat an Heiligabend von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag können sich Interessierte jeweils von 10 bis 16 Uhr testen lassen. An Silvester hat die Teststation von 7 bis 13 Uhr geöffnet, an Neujahr von 12 bis 16 Uhr. Die Organisatoren weisen jedoch darauf hin, dass es ohne vorherige Terminvereinbarung zu Wartezeiten kommen kann.

Das Testzentrum im Forum Windhagen in der Verbandsgemeinde Asbach hat am 24. Dezember von 10 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember jeweils von 10 bis 14 Uhr. An Silvester können sich Interessierte von 10 bis 16 Uhr testen lassen, an Neujahr von 10 bis 14 Uhr.

Die Teststation auf dem Parkplatz Wasgau in Kirchberg hat an den Weihnachtsfeiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. An Silvester können sich Interessierte von 11 bis 17 Uhr testen lassen und an Neujahr von 14 bis 19 Uhr. Dieselben Öffnungszeiten gelten auch für die Teststation B50 am Rastplatz Ellern.

In Emmelshausen hat das Testzentrum am Fitnessstudio Protrain am 24. Dezember von 6 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. Dezember von 8 bis 15 Uhr und am 26. Dezember von 10 bis 18 Uhr. Am 31. Dezember können sich Bürger von 6 bis 15 Uhr testen lassen und am 1. Januar von 9 bis 17 Uhr.

Die Teststation am ZAP in Emmelshausen hat an Heiligabend von 8 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Und 2. Weihnachtsfeiertag jeweils von 9 bis 16 Uhr. An Silvester ist die Station von 9 bis 13 Uhr geöffnet und an Neujahr von 10 bis 16 Uhr.

Das Schnelltestzentrum in Braubach in der ehemaligen Pizzeria in der Rheinstraße hat am 24. Dezember von 9 bis 14 Uhr geöffnet und am 25. und 26. Dezember von 10 bis 14 Uhr. Am 31. Dezember können sich Interessierte zwischen 9 und 16 Uhr testen lassen, an Neujahr ist die Teststation geschlossen.

In der Rheinfelshalle in St. Goar wird an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr getestet, am 1. Weihnachtsfeiertag von 10 bis 16 Uhr und an Silvester von 6 bis 13 Uhr.

Die Teststation der Althoff Apotheke an der Therme in Bad Ems ist an den drei Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Das Schnelltest-Zentrum des DRK Hachenburg hat an Heiligabend von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am 1. Weihnachtsfeiertag können sich Bürger von 12 bis 18 Uhr testen lassen, am 2. Weihnachtsfeiertag von 15 bis 18 Uhr. An Silvester ist die Teststation von 17 bis 20 Uhr geöffnet, an Neujahr von 15 bis 18 Uhr.

Das Schnelltestzentrum des DRK Verbandsgemeinde Wirges testet an den Feiertagen in zwei Ortsgemeinden: am 24. Dezember in Wirges von 9 bis 11 Uhr und in Siershahn von 11 bis 14 Uhr. Am 31. Dezember können sich Interessierte zwischen 11 bis 14 Uhr in Siershahn oder zwischen 15 und 17 Uhr in Wirges testen lassen.

Die Teststelle des DRK Herschbach in der Festhalle ist an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr und an Silvester von 8 bis 12 Uhr geöffnet.