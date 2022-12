Bleiben Corona-Teststellen in Koblenz geöffnet?

Die Corona-Zahlen im Land sind weiter hoch, der Andrang an den Teststellen in Koblenz ist entsprechend groß. Doch momentan ist noch unklar, welche Zentren geöffnet bleiben.

Am 31. März läuft die geltende Corona-Testverordnung aus, die auch die Bürgertests enthält. Bis Ende Mai soll es nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums aber weiterhin kostenlose Corona-Bürgertests geben. Die Aussage allein reicht vielen Teststellenbetreiber jedoch nicht, wie eine SWR-Recherche ergeben hat. Sie fordern eine konkrete Beauftragung vom Land.

"Wir haben immer noch nichts Offizielles vorliegen - es fehlt uns an Planungssicherheit", kritisiert beispielsweise Sebastian Schmidt von der Markenbildchen-Apotheke in Koblenz am Montagvormittag. Im Testzentrum der Apotheke arbeiten rund 20 Menschen, bei denen unklar ist, ob sie weiter beschäftigt werden können.

Sorge um Jobs von Teststellen-Mitarbeitern

Andere Teststellen haben noch viel mehr Personal im Einsatz. Ein Betreiber aus Koblenz, der anonym bleiben möchte, sagte im Gespräch mit dem SWR: "Im schlimmsten Fall muss ich hundert Leuten sagen, dass sie von heute auf morgen ihren Job los sind." Auch Material müsse momentan "auf gut Glück" bestellt werden. Die Sorge der Betreiber ist, dass sie am Ende auf den Kosten sitzen bleiben könnten.

Erste Testzentren kündigen Schließung an

Manch einen Betreiber hat die unklare Lage sogar zum Aufgeben bewogen. So heißt es beispielsweise auf der Webseite der Notfallschulung Mittelrhein zum Testzentrum in Koblenz-Arenberg: "Die Teststelle stellt den Betrieb zum 31.3.2022 vorerst ein, da bisher keine weitere Beauftragung vorliegt und von Land und Bund diesbezüglich keine Informationen bis heute veröffentlicht wurden. "

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung verweist auf SWR-Anfrage auf die Testverordnung des Bundes und erklärt, dass diese bislang nicht vorliege und auch unklar sei, wann sie vom Bund veröffentlicht werde. Am Montagnachmittag findet nochmal eine Gesundheitsministerkonferenz statt, die dazu neue Erkenntnisse bringen könnte.

Omikron: 10 bis 15 Prozent der Corona-Tests positiv

Hintergrund für die Fristverlängerung der Bürgertests sind die hohen Corona-Infektionszahlen im Land. Das zeigt sich auch in den Teststellen in Koblenz. Von den befragten Betreibern heißt es dazu, dass mittlerweile 10 bis 15 Prozent der durchgeführten Tests positiv seien - so viel wie noch nie in der Pandemie. In der Fieberambulanz in Koblenz seien es sogar 80 Prozent der symptomatischen Patienten, bei denen der Test positiv ausfalle.

"Wir testen weniger Menschen - aber haben mehr Positive. Das ist erschreckend."

Sebastian Schmidt von der Markenbildchen-Apotheke erklärt: "Letztes Jahr hatten wir pro Stunde vielleicht mal ein oder zwei Positive. Jetzt sind wir im zweistelligen Bereich." Dabei wäre die Anzahl der Getesteten im Vergleich gesunken. Er bezeichnet die Entwicklung der Zahlen im Rahmen der Omikron-Welle als "erschreckend".

Bedarf an Testmaterial ist gestiegen

Die hohe Positiv-Rate bei den Getesteten bringe auch Probleme für die Organisation der Tests mit sich, wie Schmidt und andere Betreiber berichten. Nach jedem Corona-Test, der positiv ausfalle, müssten Ausrüstung wie Handschuhe und Kittel gewechselt werden. Der Bedarf an Material sei deshalb enorm gestiegen - und damit auch die Preise.

Noch gebe aber es keine akuten Lieferengpässe beim Testmaterial. "Wir haben uns einen guten Vorrat angelegt", sagt Schmidt. Handschuhe seien in den vergangenen zwei Jahren allerdings immer mal wieder knapp gewesen. Viele Betreiber arbeiten deshalb mit mehreren Lieferanten zusammen, um den Betrieb sicher zu stellen.

Labore arbeiten am Anschlag

Wegen der hohen Infektionszahlen im Land arbeiten die Labore mittlerweile am Anschlag. Auch das Labor Koblenz hat nach eigenen Angaben zuletzt noch mal einen Anstieg beim Probenaufkommen erlebt. Trotzdem könne die Arbeit noch "gut bewältigt" werden. Ergebnisse von PCR-Tests würden in der Regel innerhalb 24 Stunden nach Ankunft der Proben im Labor vorliegen.