Im nördlichen Rheinland-Pfalz müssen die Einzelhändler in den Kreisen Rhein-Lahn, Neuwied, Ahrweiler und der Westerwaldkreis zum Termin-Shopping zurückkehren. Hier finden Sie eine Übersicht, wo und wie Sie in Ihrem Kreis einkaufen können.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist in Rheinland-Pfalz am Samstag den dritten Tag in Folge über die Schwelle von 50 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner gestiegen. Die Verordnung des Landes sieht vor, dass die Einzelhändler dann zum Termin-Shopping zurückkehren müssen, wenn auch in den jeweiligen Landkreisen oder Städten die Inzidenz den dritten Tag nacheinander über 50 liegt.

Das ist im Norden des Landes in den Kreisen Rhein-Lahn, Neuwied, Ahrweiler und dem Westerwaldkreis der Fall. Die meisten Kreise im nördlichen Rheinland-Pfalz haben bereits angekündigt, die Vorgaben der Landesregierung jetzt umzusetzen. Hier finden Sie die Regeln und Änderungen auf einen Blick.

Einzelhändler wollen nicht zurück zum Termin-Shopping

Viele Einzelhändler, die ihren Kunden jetzt wieder Termine anbieten müssen, treffen die Regeln hart. Udo Schneider ist Inhaber eines Bekleidungs- und eines Sportgeschäftes in Hachenburg im Westerwaldkreis. Er kritisiert, dass das Hin und Her viele seiner Kunden verunsichere.

Die Lage sei oft unklar, Änderungen würden zu spät kommuniziert, sagt Schneider. Das sei enorm schlecht fürs Geschäft: "Viele Kunden blicken da nicht mehr durch. Ich sehe es als Mangel, dass da nicht ausreichend und klar informiert wird. Ich fordere von der Politik, dass wir wieder ganz normal öffnen dürfen, ohne Termin-Shopping. Denn ich denke, dass der Einzelhandel mit den Hygienevorschriften und Konzepten verantwortungsvoll umgehen kann."

Stadt Koblenz

Die Stadt Koblenz hat nach eigenen Angaben noch keine Verordnung erlassen, da die Sieben-Tages-Inzidenz noch keine drei Tage in Folge über 50 liegt. Die Geschäfte bleiben mit den geltenden Beschränkungen vorerst geöffnet.

Kreis Ahrweiler

Seit Dienstag ist im Einzelhandel nur noch Termin-Shopping möglich. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich eine Kundin oder ein Kunde im Laden aufhalten. Warteschlangen in oder vor dem Geschäft sind zu vermieden. Von der Regelung ausgenommen sind neben Supermärkten, Drogerien und Apotheken unter anderem auch Baumärkte und Buchhandlungen.

Sportliche Aktivitäten sind mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen im Freien erlaubt. Training im Amateur- und Freizeitsport ist in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre zulässig.

Für Theater und andere Kultureinrichtungen ist der Probe-/Auftrittsbetrieb untersagt.

Kreis Altenkirchen

Im Kreis Altenkirchen gelten verschärfte Regeln, weil der Inzidenzwert dort seit Wochen über 100 liegt. Gewerbliche Einrichtungen sind noch wie im Februar - mit Ausnahmen von Lebensmittelgeschäften, Drogerien etc. - für den Kundenverkehr geschlossen.

Kreis Cochem-Zell

Der Kreis Cochem-Zell hat noch keine Verordnung erlassen, da die Sieben-Tages-Inzidenz aktuell unter 50 liegt. Die Geschäfte bleiben mit den geltenden Beschränkungen vorerst geöffnet.

Kreis Mayen-Koblenz

Der Kreis Mayen-Koblenz hat noch keine Verordnung erlassen, da die Sieben-Tages-Inzidenz aktuell unter 50 liegt. Die Geschäfte bleiben mit den geltenden Beschränkungen vorerst geöffnet.

Kreis Neuwied

Ab Mittwoch ist im Einzelhandel nur noch Termin-Shopping möglich. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich eine Kundin oder ein Kunde im Laden aufhalten. Warteschlangen in oder vor dem Geschäft sind zu vermeiden. Von der Regelung ausgenommen sind neben Supermärkten, Drogerien und Apotheken unter anderem auch Baumärkte und Buchhandlungen.

Sportliche Aktivitäten sind mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen im Freien erlaubt. Training im Amateur- und Freizeitsport ist in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre zulässig.

Für Theater und andere Kultureinrichtungen ist der Probe-/Auftrittsbetrieb untersagt.

Rhein-Hunsrück-Kreis

Nach Angaben einer Sprecherin lag die Sieben-Tages-Inzidenz im Rhein-Hunsrück-Kreis am Sonntag und Montag über 50. Am Dienstag sank der Wert aber wieder unter 50. Demnach muss der Kreis keine Verordnung erlassen. Die Geschäfte bleiben demnach mit den geltenden Beschränkungen vorerst geöffnet.

Rhein-Lahn-Kreis

Seit Dienstag ist im Einzelhandel nur noch Termin-Shopping möglich. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich eine Kundin oder ein Kunde im Laden aufhalten. Warteschlangen in oder vor dem Geschäft sind zu vermeiden. Von der Regelung ausgenommen sind neben Supermärkten, Drogerien und Apotheken unter anderem auch Baumärkte und Buchhandlungen.

Sportliche Aktivitäten sind mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen im Freien erlaubt. Training im Amateur- und Freizeitsport ist in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre zulässig.

Für Theater und andere Kultureinrichtungen ist der Probe-/Auftrittsbetrieb untersagt.

Westerwaldkreis

Ab Mittwoch ist im Einzelhandel nur noch Termin-Shopping möglich. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich eine Kundin oder ein Kunde im Laden aufhalten. Warteschlangen in oder vor dem Geschäft sind zu vermieden. Von der Regelung ausgenommen sind neben Supermärkten, Drogerien und Apotheken unter anderem auch Baumärkte und Buchhandlungen.

Sportliche Aktivitäten sind mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen im Freien erlaubt. Training im Amateur- und Freizeitsport ist in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre zulässig.