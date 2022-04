Temporäre Bauschuttplätze schließen Ende April

Die Bürger von Bad Neuenahr-Ahrweiler können ihren Bauschutt nur noch bis zum Monatsende in die Annahmestellen in der Stadt bringen. Diese waren nach dem Hochwasser vorübergehend eingerichtet worden. Nach Angaben der Verwaltung muss der Bauschutt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler dann ab Mai auf den zugelassenen Deponien entsorgt werden. Im Kreis Ahrweiler sind das etwa die Wertstoffhöfe in Kripp, Niederzissen und Leimbach. In Bad Neuenahr-Ahrweiler selbst werde dagegen von Mai an nur noch der Bauschutt verwertet, der bis Ende April dort abgeliefert werde. Privatpersonen und Gewerbetreibende könnten sich dort aber auch weiterhin den recycelten Bauschutt für den Wiederaufbau abholen.