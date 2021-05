Remagen plant auf allen Straßen in der Stadt und den Ortsteilen ein Tempolimit von 30 km/h. Ausgenommen werden soll die B9 als Hauptverkehrsachse und verkehrsberuhigte Spielstraßen.

Wegen den engen Straßen in der Stadt und den Ortsteilen komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern, so die Stadtverwaltung. Aber auch ständig wechselnde Tempolimits sorgten für Ärger.

Jetzt plant die Stadt Remagen auf allen Straßen in der Stadt und den Ortsteilen den Verkehr mit dem Tempolimit zu beruhigen. Die Idee sei entstanden, weil es immer wieder gefährliche Situation wegen der engen Straßen gegeben habe. Besonders Radfahrer und Fußgänger seien davon betroffen. Mit einem Tempolimit von 30 km/h ließen sich schlimme Unfälle verhindern, hofft die Stadt.

Auch ständig wechselnde Tempolimits seien ein Problem. Auf Teilstrecken würden sich schnell hintereinander Tempo 30- und Tempo 50-Abschnitte abwechseln. In einigen reinen Wohngebieten gelte Tempo 50, während in anderen Tempo 30-Zonen bzw. Spielstraßen eingerichtet sind.

Was halten die Menschen in Remagen von der Idee?

Bei der Entscheidung über das Tempolimit will die Stadt aber die Remagenerinnen und Remagener mit ins Boot holen. Dafür soll es im Sommer eine Online-Umfrage geben. Einem entsprechenden Vorschlag hat der Verkehrsausschuss zugestimmt. Mit einem Ergebnis rechnet die Stadt nach eigenen Angaben nach den Sommerferien.

Das Ergebnis soll dann in den jeweiligen Ortsbeiräten und Ausschüssen besprochen werden. Schließlich sei noch eine Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität nötig. Bis also tatsächlich Tempo 30 auf den Straßen in Remagen gilt, kann es also noch einige Zeit dauern.