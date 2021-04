Die Energierversorgung Mittelrhein (evm) warnt vor Telefonbetrügern. Nach Angaben des Unternehmens haben Betrüger in den vergangenen Tagen bei Kunden in der Region angerufen und sich als evm-Mitarbeiter ausgegeben. Dann hätten sie versucht, am Telefon an persönliche Daten zu kommen, wie zum Beispiel nach der Bankverbindung oder dem Zählerstand gefragt. Wer unsicher sei, ob er tatsächlich von einem evm-Mitarbeiter angerufen werde, solle sich beim evm-Kundenservice rückversichern, rät das Unternehmen seinen Kunden.