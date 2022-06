Ein maskierter und bewaffneter Mann hat in Oberzissen im Kreis Ahrweiler eine Tankstelle überfallen und ist seitdem auf der Flucht. Nach Polizeiangaben bedrohte der Unbekannte am frühen Donnerstagabend den Kassierer mit einer Pistole. Dann griff er sich Bargeld aus der Kasse und Zigaretten von der Auslage und packte alles in einen schwarzen Rucksack. Der Täter floh anschließend zu Fuß in Richtung Niederzissen.