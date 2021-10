Tankschiff fährt sich fest - Bergung am Montag

Auf dem Rhein bei St. Goar hat sich am Sonntagabend ein Tankmotorschiff festgefahren. Nach Angaben der Polizei trieb das Schiff wegen eines Fahrfehlers auf den so genannten Geisenrücken, einen Felsen im Rhein. Das linksrheinische Fahrwasser wurde gesperrt. Das Tankschiff hat 1.280 Tonnen Diesel an Bord. Zu einem Wassereinbruch oder einem Austritt des Diesels kam es laut Polizei aber nicht. Das Schiff soll am Montag bei Tageslicht geborgen werden. Die fünfköpfige Crew muss die Nacht an Bord verbringen.