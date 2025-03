Ölsperren im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" bleiben noch mehrere Wochen

per Mail teilen

Die Reinigungsarbeiten im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" werden nach dem Tanklaster-Unfall bei Mendig noch einige Wochen andauern. Das sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Das mit Öl kontaminierte Sumpfgebiet wurde am Wochenende weiter gereinigt. Eine Reinigungsfirma hat zum Beispiel Kanäle durchgespült, die zu einem Regenrückhaltebecken führen. Dabei seien Ölrückstände aufgefangen worden, teilte der Kreissprecher mit. Diese würden jetzt fachgerecht entsorgt. Noch sind die Arbeiten in dem Naturschutzgebiet aber nicht beendet. Laut dem Kreis müssen in den kommenden Wochen immer wieder Ölsperren ausgetauscht werden.

Reinigungsarbeiten mithilfe des THW aus drei Bundesländern

Seit zwei Wochen versuchen Einsatzkräfte und freiwillige Helfer, die "Thürer Wiesen" von tausenden Litern Heizöl zu befreien. Die waren am 21. Februar nach dem Tanklaster-Unfall auf der B262 in ein großes Regenrückhaltebecken und in das Naturschutzgebiet gelaufen.

Nach dem Unfall waren in dem Gebiet verschiedene Einheiten des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz: die THW Fachgruppe Ölbekämpfung aus Koblenz und Frankfurt am Main sowie die THW Einheiten aus Andernach, Mayen, Bendorf, Neuwied und Ahrweiler. Außerdem hatte das THW aus Kehlheim in Bayern die Einsatzkräfte vor Ort mit Spezialmaterial zur besseren Ölaufnahme unterstützt.

Schadenshöhe des Unfalls in "Thürer Wiesen" noch nicht absehbar

Die Kosten für den Einsatz in dem Naturschutzgebiet seien noch gar nicht abzusehen, heißt es von der Kreisverwaltung. Man gehe zwar von einem Versicherungsfall aus, aber es sei noch unklar, ob auch der Kreis Mayen-Koblenz einen Teil davon übernehmen müsse.

Bislang 200 tote Tiere nach dem Ölunfall

Die stellvertretende Leiterin der Wildvogelpflegestation Kirchwald , Francis Kauermann, sagte dem SWR, von den eingangs 76 geretteten Vögeln sei die Hälfte am ersten Tag gestorben. Inzwischen gebe es etwa 200 tote Tiere. Zurzeit gehe sie noch täglich ins Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen", um weiter nach toten und ölverschmierten Tieren zu suchen.

Wildvogelpflegestation Kirchwald hilft in den "Thürer Wiesen" Nach Angaben der Wildvogelpflegestation in Kirchwald haben sie Graureiher, Blesshühner, Stockenten, Teichhühner, Kormorane und auch Nutrias aus den Thürer Wiesen geholt. Teils tot, teils ölverschmiert - aber lebendig. In der Pflegestation müssen die Tiere circa vier bis sechs Wochen bleiben. Die Vogelschützer sind froh, dass ihnen Menschen Geld spenden, denn das Insektenfutter für die Tiere sei teuer.

Pflege der Vögel aus dem Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" aufwändig

Derzeit päppeln die Umweltschützer in Kirchwald rund 40 Vögel aus dem Naturschutzgebiet wieder auf. In der ersten Woche nach dem Ölunfall hätten sie die Wildvögel täglich gebadet, um ihr Gefieder vom Öl zu befreien. Inzwischen passiere das noch alle zwei bis drei Tage.

Das Problem: Die Wildvogelpflegestation baut nach eigenen Angaben ihre Räumlichkeiten gerade um, deswegen stehe lediglich ein Waschbecken auf der Toilette zur Verfügung.