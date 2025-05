Nach Ölunfall in den "Thürer Wiesen": Sanierung der B262 ist abgeschlossen

per Mail teilen

Knapp drei Monate nach dem Ölunfall im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" ist die Sanierung der B262 zwischen Thür und Mendig größtenteils abgeschlossen. Am Dienstag soll die Sperrung in dem Abschnitt aufgehoben werden.

Derzeit erfolgten noch kleinere Restarbeiten, teilt der Landesbetrieb Mobilität mit. In Kürze werde auch wieder die Ortsdurchfahrt Ettringen im Kreis Mayen-Koblenz für den Schwerlastverkehr gesperrt. Das heißt, dass die LKW dann wieder über die B262 fahren können.

Tanklaster-Unfall verseucht Naturschutzgebiet

Bei dem Tanklasterunfall waren am 21. Februar tausende Liter Heizöl in ein großes Regenrückhaltebecken und in das Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" im Kreis Mayen-Koblenz gelaufen. Große Mengen des Heizöls waren nach Angaben des Landesbetriebs auch unter die Fahrbahndecke geflossen. Sie musste deshalb auf einer Länge von etwa 140 Metern komplett zurückgebaut und erneuert werden, auch die Kanalrohre im Straßengraben.

Ursprünglich sollten die Sanierungsarbeiten schon Ende April fertig sein. Doch starker Regen und weitere Kontaminationen hätten zur Verzögerung geführt, so der Landesbetrieb.

200 Tiere verenden durch Öl-Unfall

Das ausgelaufene Öl richtete einen großen Schaden im Sumpfgebiet "Thürer Wiesen" an. Das Naturschutzgebiet gilt als wichtiges Feuchtbiotop im Kreis Mayen-Koblenz. Viele Pflanzen wurden kontaminiert.

Nach Angaben der Wildtierpflegestation Kirchwald starben etwa 200 Tiere. Viele Einsatzkräfte und freiwillige Helfer waren wochenlang mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. So wurde unter anderem das ölverseuchte Schilf gemäht und das Heizöl mit einem Hubschrauber aus dem Sumpfgebiet geweht.

Polizei: Kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten

Wie hoch der Schaden ist, kann die Kreisverwaltung noch nicht sagen. Bei dem Unfall ist laut Polizei im Rahmen der bisherigen Ermittlungen kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten des Lkw-Fahrers festgestellt worden. Gegen ihn sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.