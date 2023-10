Die Flutkatastrophe vor über zwei Jahren im Ahrtal: 135 Menschen sind in den Fluten umgekommen. Eine davon ist die damals 22-jährige Johanna Orth. Ihr Schicksal haben SWR und WDR in einem Podcast verarbeitet. Dieser Podcast wurde inzwischen über 900.000 Mal heruntergeladen und mit mehreren Preisen ausgezeichnet: Im Juli bereits mit dem deutschen Podcastpreis in zwei Kategorien und vergangene Woche mit dem Dietmar Heeg Medienpreis. Und jetzt kam ein weiterer Preis dazu: Der Robert Geisendörfer Preis in der Kategorie Online. Gespräch mit Constantin Pläcking, einem der Autoren des Podcasts.