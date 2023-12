Tagespflege Bienenstock schließt wegen zu hoher Kosten

per Mail teilen

Wer Angehörige pflegen muss, der weiß: Ein paar Stunden für sich, in denen die Mutter oder der Vater gut versorgt ist, das ist Gold wert. Tagespflegeeinrichtungen bieten das an. Da kommen die älteren Menschen tageweise hin, werden versorgt und kommen mal raus. Doch diese Einrichtungen haben es aktuell finanziell schwer. Die Tagespflege Bienenstock in Höhr-Grenzhausen im Westerwaldkreis hat es jetzt getroffen. Die Einrichtung muss zum Jahresende schließen. Constantin Pläcking hat sie besucht und vor allem Trauer und Unverständnis vorgefunden.