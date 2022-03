Ukraine-Flüchtlinge finden private Hilfe in Polch

SWR-Reporterin Martina Gonser aus Polch hat geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei sich zu Hause aufgenommen. Sie berichtet über ihre ersten Eindrücke in einem Online-Tagebuch.

Viele Menschen in Deutschland wollen den Geflüchteten helfen. So geht es auch SWR-Reporterin Martina Gonser aus Polch in der Eifel. Sie gibt zunächst einer geflüchteten Mutter mit ihrem Kind ein Obdach für die ersten Tage. Erst sind sie zu dritt, bis wenig später Alina in die spontane Wohngemeinschaft aufgenommen wird. Aber schnell ändert sich wieder etwas. Hier schreibt Martina Gonser von ihren Erlebnissen.

Ich lese morgens einen Aufruf der Verbandsgemeinde Mendig, dass Zimmer und Wohnungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine gesucht werden. Da meine Kinder aus dem Haus sind, habe ich zwei Zimmer frei. Ich melde mich bei der Verwaltung und kurze Zeit später kommen eine Mutter und ihr siebenjähriger Sohn zu mir. Sie fragen, ob ich auch noch Platz für eine alleinstehende Frau habe, sie hätten sich auf der Flucht kennengelernt und würden gerne zusammen bleiben.

Dolmetscherin hilft beim Kennenlernen

Auch für sie finde ich noch einen Platz in meinem Haus in Polch. Zum Glück hat mir die Verbandsgemeinde Mendig gleich eine ehrenamtliche Dolmetscherin zur Seite gestellt. Denn meine drei Gäste können weder Deutsch noch Englisch. So können wir uns am ersten Tag gleich ein bisschen besser kennenlernen. Ich erfahre, dass Oksana und ihr Sohn um das Leben des Vaters fürchten. Der ist noch in der Ukraine. Er möchte aber versuchen, nach Deutschland zu gelangen. Oksana weint sehr viel, es ist ihr auch peinlich, Hilfe annehmen zu müssen.

Übersetzungsprogramme im Internet helfen Martina Gonser und den Ukrainerinnen bei der Verständigung. SWR

Der kleine Dimo dagegen scheint die Flucht gut verkraftet zu haben. Er freut sich über unseren Kicker im Keller und ich nehme ihn auf alle Spielplätze in der Umgebung mit, wo er ausgelassen herumturnt. Die Verständigung klappt zwar ganz gut, gestaltet sich aber schwierig, da das Übersetzungsprogramm auf dem Smartphone oft die merkwürdigsten Sätze ausspuckt.

Inzwischen ist auch Lina bei uns eingezogen. Sie hat fünf Tage nach Kriegsbeginn in der Ukraine ihren 26-jährigen Sohn bei einer Explosion verloren. Aber sie ist erstaunlich gefasst. Oksana ist froh, dass sie mit jemanden reden kann, der dasselbe Schicksal hat. Ich möchte für alle einkaufen, aber sie essen kaum etwas und ich habe das Gefühl, es ist ihnen peinlich, dass ich Ausgaben für sie habe. Beide kamen nur mit einer Reisetasche an und haben kein Geld.

Weiterreise nach Belgien

Oksana ist mit ihrem Jungen erst zwei Tage bei mir, da erzählt sie, dass sie Kontakt mit einer Tante in Belgien aufgenommen hat. Diese wird sie noch am Abend abholen kommen. Dima hat es bei mir gefallen, er weint, dass er gehen muss. Später erfahre ich, dass es sein Vater auch nach Belgien geschafft hat. Dort ist die Familie nun wieder vereint.

Wegen des Krieges in der Ukraine ist Lina nach Deutschland geflüchtet. Hier wohnt sie jetzt bei SWR-Reporterin Martina Gonser. SWR

Lina, die nach wie vor bei mir wohnt, hält weiter Kontakt mit Oxana. Mit meinem verbliebenen Gast gehe ich zur Verbandsgemeinde um die notwendigen Formalitäten zu erledigen. Marina, die mit ihren Eltern vor vielen Jahren aus Kasachstan nach Deutschland kam und selbst bei einer Behörde arbeitet, begleitet uns als Dolmetscherin. Ukrainer verstehen sehr gut russisch. Wir müssen Lina beim Einwohnermeldeamt anmelden.

Anmeldung beim Einwohnermeldeamt - Personalausweis reicht aus

Kurzzeitig müssen wir befürchten, dass das nur mit Reisepass möglich ist, den Lina nicht besitzt. Aber schließlich funktioniert es doch mit ihrem Personalausweis. Sie ist jetzt bei mir gemeldet und wir können uns bei der Gemeindekasse ein Taschengeld für sie von 280 Euro abholen. Lina interessiert ganz besonders, wie es weitergeht für sie.

Sie glaubt nicht, dass sie so schnell wieder zurück in die Ukraine kann und möchte deshalb baldmöglichst arbeiten. Doch das kann dauern, bis sie aus Trier einen Aufenthaltstitel, eine Gesundheitskarte und Asylbewerberleistung erhält. Einen guten Überblick, was man bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen beachten muss, gibt es hier. Da erfahre ich, dass Lina arbeiten darf, sobald sie einen Arbeitsplatz vorweisen kann.

Ich telefoniere mit einem Gastronomen in Münstermaifeld und frage, ob er Lina als Küchenhilfe gebrauchen kann. Er kann, und sie darf schon in der nächsten Woche bei ihm vorbeischauen. Für Lina eine gute Chance, bald ihr eigenes Geld zu verdienen und sich eine eigene Wohnung nehmen zu können. Außerdem wird sie von ihrem Schmerz über den Tod ihres Sohnes abgelenkt und kann wieder etwas optimistischer in die Zukunft schauen.

Und natürlich freue auch ich mich, wenn mein Gast baldmöglich selbstständig ist. Denn es bringt doch eine sehr große Umstellung mit sich, das Haus mit anderen zu teilen, auch weil die Kommunikation sehr anstrengend ist. Vor allem aber, weil ich auch emotional miteinbezogen bin und mitbekomme, wie Lina um das Leben ihrer beiden anderen Söhne und das ihrer Freunde fürchten muss.