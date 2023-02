per Mail teilen

Heute – am 10 Februar – ist der Tag der Kinder-Hospiz-Arbeit. Er will die Arbeit der Kinderhospize bekannter machen. Auch in Koblenz gibt es ein Kinderhospiz, das rund 50 schwerstbehinderte oder sterbenskranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien aus dem Norden von Rheinland-Pfalz begleitet. Zu ihnen gehört auch die kleine Mia aus Neuwied-Oberbieber.