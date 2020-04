per Mail teilen

Fast alle Tafeln im Norden von Rheinland-Pfalz haben jetzt vor Ostern wieder den Betrieb aufgenommen. Viele Ausgabestellen bleiben trotzdem geschlossen, stattdessen fahren die ehrenamtlichen Helfer die Lebensmittel mit dem Auto aus. Von der Tafel in Mayen heißt es, dass die vergangenen Wochen anstrengend gewesen seien, weil sich ein neues Netzwerk einspielen musste. Die Lebensmittel müssten nicht nur zu den Kunden gebracht, sondern schon vorher von den Supermärkten abgeholt werden. Dies sei eine neue logistische Herausforderung. Die Tafeln in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig teilten ebenfalls mit, dass fast alle Kunden, die sonst auch kommen, den Lieferservice in Anspruch nehmen.