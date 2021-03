per Mail teilen

Die Mayener Tafel hat ihren Betrieb wieder aufgenommen: Wegen des Corona-Virus werden die Lebensmittel ab sofort direkt zu den Bedürftigen ausgeliefert.

Nach Angaben der Tafel-Leiterin wurden in den letzten Tagen viele Hintergrundgespräche mit ehrenamtlichen Helfern und teilnehmenden Supermärkten geführt. Gleichzeitig seien alle Kunden der Tafel angeschrieben worden. Die meisten hätten sich auch für den Lieferservice eingetragen.

Tafeln in Polch und Andernach planen auch Lieferservice

Nun holen die ehrenamtlichen Helfer zuerst die Lebensmittel bei den Supermärkten ab und sortieren sie anschließend. Danach erfolgt die Auslieferung. In den nächsten Wochen sollen auch die Tafeln in Polch und Andernach auf diese Art betrieben werden.

Auslieferungen auch in der Verbandsgemeinde Cochem

Auch die Verbandsgemeinde Cochem unterstützt die eigenen Tafeln, damit diese schnell wieder Lebensmittel an Bedürftige ausgeben können. Im ersten Schritt seien Supermärkte angeschrieben worden, um die Tafeln mit haltbaren Lebensmitteln zu versorgen, so Verbandsbürgermeister Wolfgang Lambertz.

Außerdem sei ein Netzwerk aus Vereinen und Freiwilligen gebildet worden, welches die Lebensmittel an die Bedürftigen ausliefere. Ziel sei es, die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Tafeln vor einer Corona-Infektion zu schützen. Bedürftige könnten sich schon jetzt direkt an die Tafel wenden und würden dann anschließend nach einem festen Plan beliefert.

Koblenzer Tafel weiterhin geöffnet

Die Tafel Koblenz hält ihre Ausgaben weiterhin geöffnet. Allerdings werde versucht, den Kontakt zwischen Helfern und Kunden auf ein Minimum zu reduzieren, heißt es. So würden die Lebensmittel in Lahnstein beispielsweise durch das Fenster und in Vallendar aus einem Fahrzeug heraus ausgegeben.

In den Koblenzer Stationen, in Bendorf und Mülheim-Kärlich stehen die Kisten bereits fertig gepackt und nummeriert vor den Ausgabestellen. Laut der Tafel Koblenz müssten die Kunden zudem den kompletten Inhalt der Kisten mit nach Hause nehmen und die Helfer nähmen derzeit kein Geld an.