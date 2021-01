Am Montag hat die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland begonnen. Es wird die letzte unter Leitung von Präses Rekowski sein. Wer ihm nachfolgt, entscheidet sich am Donnerstag.

Um die Nachfolge bewerben sich zwei Männer und eine Frau: der aus Bayern stammende Theologieprofessor Reiner Knieling, der Leiter der Evangelischen Akademie Frankfurt, Thorsten Latzel, und die Superintendentin des Kirchenkreises An Sieg und Rhein, Almut van Niekerk. Gewählt wird am Donnerstag, die Amtszeit beträgt acht Jahre.

Amtsinhaber Manfred Rekowski geht im März in den Ruhestand. Der 62-Jährige hatte kürzlich bekanntgegeben, dass er seit zwei Jahren an einer chronischen Leukämie erkrankt sei, die er aber dank Medikamenten im Griff habe.

Rekowski: Corona-Krise löste Digitalisierungsschub aus

Zum Auftakt stimmte Rekowski das Gremium auf tiefgreifende Veränderungen ein. Man müsse sich künftig verstärkt als Bewegung verstehen und "nüchtern und zielgerichtet die zu großen Strukturen an die kleiner werdenden Zahlen anpassen".

So habe die Corona-Krise in der Kirche einen "kaum vorstellbaren Digitalisierungsschub" ausgelöst. Neue Partizipationsmöglichkeiten seien entdeckt worden und würden zunehmend genutzt, sagte Rekowski weiter. "Hier darf es keinen Rückfall in die Zeit vor der Corona-Krise geben, sondern hier ist die Weiterentwicklung der guten Ansätze nötig", forderte er. Digitalisierung sei kein Selbstzweck. Ziel sei es, dorthin zu gehen, wo die Menschen seien.

Synode tagt nicht in Bad Neuenahr

Die Landessynode tagt dieses Mal nicht wie sonst in Bad Neuenahr. An zwei Tagen kommt das Gremium in Düsseldorf zusammen, an den anderen drei Tagen schalten sich die Mitglieder des Kirchenparlamentes in einer Videokonferenz zusammen. Die Evangelische Kirche im Rheinland ist die zweitgrößte deutsche Landeskirche und hat rund 2,5 Millionen Mitglieder. Sie erstreckt sich auf Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen.