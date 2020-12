per Mail teilen

Die Jüdische Kultusgemeinde hat gestern Nachmittag die Pläne für die neue Synagoge in Koblenz vorgestellt. Sie soll auf einem Grundstück in der Weißer Gasse in der Altstadt gebaut werden. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben - Felix Klein - sagte zum Synagogen- Neubau SWR4: Ton Die Kosten für das Grundstück und den Bau sollen bei etwa sechs Millionen Euro liegen. Diese wollen sich das Land, die Stadt, die Jüdische Gemeinde und der Förderverein Neue Synagoge für Koblenz teilen.