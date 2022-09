per Mail teilen

Anmod:

Fahrräder, Schirme oder volle Koffer, es gibt fast nichts, was nicht irgendwann mal im Fundbüro der Stadt Koblenz landet. Einmal im Jahr werden hier Fundsachen versteigert. Die Versteigerungen sind beliebt, denn oft ist da ein richtiges Schnäppchen dabei. Morgen findet um 10.00 Uhr wieder eine Versteigerung statt. SWR 1 Reporterin Ursula Barzen hat sich heute schon mal angesehen, was da so alles unter den Hammer kommt.