Ausbau Südallee: Alles Wichtige zum Koblenzer Prestigeprojekt

per Mail teilen

In Koblenz laufen die letzten Vorbereitungen für den Ausbau der Südallee. Das Prestigeprojekt sorgt vor allem unter Anwohnern für viele Diskussionen. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Was ist geplant beim Ausbau der Koblenzer Südallee?

Die Stadt Koblenz will die Südallee zu einer Fußgänger- und Radfahrstraße umbauen. Geplant ist eine breite Flaniermeile mit Bäumen und Grünstreifen sowie kleine Plätze und Sitzgelegenheiten. Die Planungen dafür laufen schon seit vielen Jahren. 2017 wurden eine Bürgerumfrage und zwei Bürgerworkshops durchgeführt. Auf den Ergebnissen aufbauend gab es einen Architektenwettbewerb. Der Siegerentwurf bildet die Grundlage für die aktuelle Planung der Südallee.

Wann beginnen die Bauarbeiten?

Die ersten Arbeiten haben bereits im vergangenen Jahr mit dem Fällen von Bäumen begonnen. In dieser Woche sollen nach Angaben der Stadt weitere Bäume gefällt werden, außerdem steht eine Kanalbefahrung an. Ende Februar sollen dann die eigentlichen Arbeiten starten. Der Ausbau der Südallee erfolgt demnach in vier Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt geht vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur Roonstraße. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Ausbau der Südallee Ende 2027 abgeschlossen sein.

Für den Ausbau der Südallee in Koblenz werden mehr als 50 Bäume gefällt. SWR

Welche Kritikpunkte gibt es?

Ein großer Kritikpunkt sind die hohen Kosten des Projekts. So kritisierten etwa die Fraktion der Freien Wähler und die Wählergruppe Schängel im Stadtrat Ende letzten Jahres, dass das Projekt zu teuer und zu aufwendig geplant sei. Kostentreiber sind etwa hochwertige Baumaterialen wie Basalt-Lava-Steine oder moderne Ausstattungen wie versenkbare Mülleimer. Das ist den städtischen Vorgaben für den Ausbau der Südallee zu entnehmen.

Neben den hohen Kosten kritisieren Anwohner auch, dass rund 120 Parkplätzen wegfallen. Die Verwaltung will prüfen, ob weitere Anwohnerparkplätze in der Nähe der Südallee geschaffen werden können.

Ein weiterer Aufreger ist, dass in der Südallee viele große Bäume gefällt werden. Die Stadt plant zum Ausgleich, mehr als 140 klimaresiliente Vogelkirschen als Allee zu pflanzen. Anwohner befürchten jedoch, dass die weißblühenden Bäume wesentlich kleiner sind als der aktuelle Bestand und weniger Sichtschutz bieten.

Warum müssen so viele Bäume in der Südallee gefällt werden?

Als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass in der Südallee mehr als 50 Bäume gefällt werden sollen, wehrten sich Bürgerinnen und Bürger gegen die Pläne. Unter anderem wurde eine Petition für den Erhalt der Bäume gestartet, die von mehr als 4.000 Menschen unterschrieben wurde. Trotzdem wurde Ende des Jahres mit den Baumfällungen begonnen. Baudezernet Bert Flöck (CDU) verteidigte die Maßnahmen unter anderem auch auf der jüngsten Anwohnerversammlung. Demnach seien die Bäume in schlechtem Zustand und nicht mehr standsicher. Er verwies dabei auf ein durchgeführtes Baumgutachten. Im Juli war bereits eine Robinie gegen ein Haus gestürzt.

Wie viel müssen die Anwohner bezahlen?

Die geplanten Gesamtkosten für den Ausbau der Südallee liegen nach Angaben der Stadt Koblenz aktuell bei rund 13,7 Millionen Euro. Davon trägt die Stadt etwa 35 Prozent der Kosten, also etwa 4,8 Millionen Euro. Der größere Teil muss durch die Anlieger gestemmt werden. Sie müssen für rund 8,9 Millionen Euro aufkommen. Wie viel genau auf den Einzelnen zukommt, ist bislang noch nicht klar. Denn die aktuellen Einschätzungen beruhen nach Angaben der Stadt auf vorläufigen Kalkulationen. Eine Vorinformation, in der die voraussichtliche Höhe des Beitrages genannt wird, soll demnach erst sechs bis acht Wochen vor dem Erlass des Beitragsbescheides schriftlich erfolgen.

Wiederkehrender vs. einmaliger Ausbaubeitrag Seit dem 1. Januar 2024 gilt landesweit der wiederkehrende Beitrag. Das bedeutet: wenn eine Straße ausgebaut wird, werden nicht nur die direkten Anlieger zur Kasse gebeten, sondern alle Eigentümer aus einem größeren Gebiet, das vorher festgelegt wird. Das Gute daran: die Beiträge werden dementsprechend kleiner - da sie auf mehr Köpfen verteilt werden. Für die Koblenzer Südallee sollen jedoch noch einmalige Ausbaubeiträge bezahlt werden. Die Stadt begründet das damit, dass die Planung für die Baumaßnahme schon seit vielen Jahren läuft und schon Kosten dafür angefallen sind.

Warum sammeln Anwohner in der Südallee gerade Spenden?

Für die Sanierung der Südallee will die Stadt von den Eigentümerinnen und Eigentümern aktuell einmalige Ausbaubeiträge in Höhe von knapp 9 Millionen Euro erheben. Das heißt: Nur die direkten Anlieger werden zur Kasse gebeten. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Ganze abzuwenden: Dafür müssten die Anlieger bis zum Ende des ersten Quartals 480.000 Euro an Zuwendungen aufbringen. Soviel hat die Stadt bisher für die Ausbaumaßnahme ausgegeben. Um das Geld aufzutreiben, hat sich eine Bürgerinitiative gegründet.

Wie viel Spendenerklärungen sind bereits eingegangen?

Nach Angaben der "Initiative wiederkehrende Beiträge Südallee" sind inzwischen 173.000 Euro zusammengekommen. Allerdings habe man zum Beispiel mit einigen Eigentümern großer Grundstücke noch nicht gesprochen - etwa dem Krankenhaus Evangelischer Stift und dem Cusanus Gymnasium. Hier seien möglicherweise noch größere Zuwendungen zu erwarten. Wenn es gelingt die benötigten 480.000 Euro rechtzeitig aufzubringen, muss der Stadtrat entscheiden, ob es zu einer Umstellung auf wiederkehrende Ausbaubeiträge für den Bereich der Südallee kommt.