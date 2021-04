Knapp 6,6 Millionen Euro soll die Sanierung des Deiches in Neuwied-Engers kosten. Jetzt hat eine Firma damit begonnen, das Gelände nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg abzusuchen.

Mit einer Sonde, die wie eine große Schubkarre aussieht, gehen Arbeiter Stück für Stück über die Wiese an der Rheinbrücke in Neuwied-Engers und scannen den Erdboden nach Metallteilen. Bis zu zweieinhalb Meter Tiefe können sie abtasten. Später soll an dieser Stelle der neue Deich stehen.

"Da nichts zu finden, wäre ein Wunder." Thomas Ernst, sucht für die SGD-Nord nach Blindgängern.

Doch ist es wahrscheinlich, dass in Neuwied-Engers noch Munition liegt? "Davon kann man absolut ausgehen", sagt Thomas Ernst. Er hat für die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord historische Fotos und Satellitenbilder ausgewertet. "Diese Gegend hier gehörte zu dem Hauptkampfgebiet, wo zum Ende des Krieges die großen Verteidigungslinien waren", sagt er. Besonders die Eisenbahnbrücke zwischen Engers und Urmitz war umkämpft. "Da nichts zu finden, wäre ein Wunder", sagt Ernst.

Im Sommer sollen die Bauarbeiten am Deich beginnen

Alte Kriegsmunition und Bomben sollen anhand der Daten aus der Sonde geortet, ausgegraben und abtransportiert werden. Wenn die Fläche sicher ist, will die SGD Nord damit beginnen, den Deich zu sanieren. Im November lagen die Pläne dazu im Rathaus von Neuwied aus. Denn der alte Schutzdamm sei marode. Vor über 90 Jahren wurde er gebaut, als Folge schwerer Hochwasser in den zwanziger Jahren. "Mit der Zeit gibt es Sackungen, das Wasser sucht sich immer die schwächsten Stellen. Und bevor dann größere Schäden entstehen, ist es hier notwendig den Deich zu ertüchtigen", sagt Uwe Hüser, Präsident der SGD Nord, "wir hoffen, dass wir im Juli oder August mit den ersten Baumaßnahmen beginnen können, sodass insgesamt die Maßnahme dann Ende 2022 bis Anfang 2023 abgeschlossen ist."

Zehn Prozent der Kosten übernimmt die Stadt Neuwied

Der neue Deich wird nach Angaben der SGD Nord knapp einen Meter höher als der alte Damm und ist wenige Meter weiter im Inneren des Landes. Oben soll es einen Weg für Radfahrer und Fußgänger geben, so Hüser. Auf einer Länge von rund 860 Metern soll der Deich die angrenzenden Häuser vor Hochwasser schützen. Aber auch das Trinkwasser, dass jenseits des Deiches im Boden liegt, werde dadurch vor dreckigem Wasser geschützt, sagt Hüser. Rund 6,6 Millionen Euro soll das ganze Projekt kosten. Zehn Prozent davon übernimmt die Stadt Neuwied.

Solche Amphibienzäune sollen Eidechsen vom Deich fernhalten. Im Mai wollen Experten sie einsammeln und in ein nahe gelegenes Gebiet umsiedeln. SWR

Eidechsen müssen umgesiedelt werden

Neben den Überresten aus dem Krieg, bringt der Neubau aber noch weitere Probleme mit sich. Denn das Engerser Feld ist auch Naturschutzgebiet. Den Deichbauern machen auch Zaun- und Mauereidechsen zu schaffen, die am Deich leben. "Wir haben hier einen Amphibien-Schutzzaun eingerichtet, um zu verhindern, dass die Tiere direkt in das Gebiet einwandern", so Malte Krämer von der SGD Nord. Mitte Mai sollen die Eidechsen dann eingesammelt und in ein nahegelegenes Schutzgebiet gebracht werden. Auch die Vögel, die in den Wiesen am Deich brüten, müssen nach Aussage von Krämer für die Zeit des Baus vertrieben werden.