Bei einer Großrazzia haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag unter anderem Wohnungen in Koblenz durchsucht. Dabei ging es laut Polizei auch um den Betrug mit Corona-Soforthilfen.

Rund 100 Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft waren eigenen Angaben zufolge am Donnerstag im Einsatz. Sie hätten mehrere Wohnungen und Geschäftsräumen in Koblenz, aber auch in weiteren Orten im nördlichen Rheinland-Pfalz, durchsucht, so die Polizei. Ein Mann sei festgenommen worden.

Mehr als 100.000 Euro ausgezahlt

Er soll der Kopf einer zwanzigköpfigen Bande sein, die laut Staatsanwaltschaft viele Anträge auf Corona-Soforthilfe gestellt hat, ohne dafür berechtigt gewesen zu sein. In 14 Fällen wurden demnach jeweils 9.000 Euro ausgezahlt, insgesamt 126.000 Euro. Die mutmaßlichen Betrüger sollen in den Anträgen gelogen haben, um die Soforthilfen zu bekommen.

Die Investitions- und Strukturbank hatte Strafanzeige gestellt. Außerdem hätten mehrere Kreditinstitute Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche abgegeben, teilte die Polizei mit.

Durchsuchungen an 19 Orten

Den Informationen zufolge schlugen die Fahnder dann am Donnerstagmorgen an insgesamt 19 verschiedenen Orten zu und beschlagnahmten Geld, Telefone und weitere Beweismittel. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt unter anderem wegen Subventionsbetrug in besonders schwerem Fall. Dafür drohen im Fall einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft.

Der 36-jährigen Beschuldigte soll am Donnerstag noch dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, liegt ein Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr vor.