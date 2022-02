Sturm löst Stromausfall in der VG Kirchen aus

Das aktuelle Sturmtief hat unter anderem am Sonntag für einen großflächigen Stromausfall in der Verbandsgemeinde Kirchen im Kreis Altenkirchen gesorgt. Grund dafür seien mehrere Bäume gewesen, die in Stromleitungen gelandet sind. Neben Teilen des Zentrums von Kirchen waren auch einige umliegenden Gemeinden betroffen. Die Feuerwehr konnte bis zum Abend alle Bäume aus den Stromleitungen bergen und die Stromversorgung konnte wiederhergestellt werden. Auch in der Nacht sind nach Polizeiangaben noch einige Bäume umgefallen, deswegen musste etwa eine Straße bei St. Katharinen (Kreis Neuwied) gesperrt werden. Verletzt worden sei aber niemand.