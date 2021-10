Sturm Hendrik zerstört über 400 Jahre alte Linde in Friesenhagen

Sie hat den 30-jährigen Krieg und auch die beiden Weltkriege unbeschadet überlebt. Doch jetzt hat Sturmtief Hendrik die mehr als 400 Jahre alte Linde in Friesenhagen zerstört.

Die Krone vom "Lindchen", wie der geschichtsträchtige Baum in der Gegend genannt wird, ist von den starken Sturmböen am Donnerstag abgebrochen worden. Rings um die St. Anna Kapelle in Friesenhagen im Kreis Altenkirchen liegen die Äste, nur ein Teil des Stamms ist noch stehengeblieben. "Es ist, als ob wir per Telefon die Nachricht bekommen hätten, dass eine gute Bekannte gestorben ist", sagt Matthias Mockenhaupt. Auch sein Vater, der langjährige Ortsbürgermeister Hermann Mockenhaupt, vermisst die weithin sichtbare Krone des Baumes.

Zerstörte Linde war bekanntes Wahrzeichen von Friesenhagen

Hermann Mockenhaupt sagt, der mehr als 400 Jahre alte Baum sei zwar schon länger krank gewesen, nun sei er aber durch den Sturm regelrecht zerrissen und zerteilt worden. Auch er sei traurig, so Mockenhaupt. Die Linde sei ein international bekanntes Wahrzeichen von Friesenhagen gewesen, und nun sei sie nicht mehr da. Ein kleiner Trost: Wenigstens die andere Linde an der Kapelle hat den Sturm überlebt. Sie sei allerdings "nur" 100 Jahre alt.

Ein herber Verlust für Friesenhagen: Die 400 Jahre alte Linde ist zerstört. SWR

Was soll aus der Ruine des Baumes werden?

Nach Mockenhaupts Vorstellungen soll die zerstörte Linde als Erinnerungsort bleiben. Die Feuerwehr hat inzwischen das Gelände um die eingestürzte Linde und die benachbarte Anna-Kapelle mit Bauzäunen gesichert. Viele Schaulustige hatten den Baum zwischenzeitlich fotografiert und sogar Späne aus dem Stamm als Souvenir herausgetrennt. Sicherheitskräfte warnen jedoch davor sich den herabhängenden Ästen zu nähern. Unterdessen gibt es in der Bevölkerung erste Überlegungen was aus dem landschaftsprägenden Baum werden soll: die Pläne reichen von einer Info-Tafel bis hin zu einer Madonna, die aus den Überresten geschnitzt und in der Kirche oder im Franziskaner-Kloster aufgestellt werden soll.

Vor 400 Jahren Ort eines Hexengerichts

Die jetzt zerstörte Linde hat in den letzten Jahrhunderten einiges erlebt. So tagte an dem Baum vor 400 Jahren ein sogenanntes Hexengericht. Mehr als 250 Frauen und Männer wurden hier zum Teil lebendig verbrannt. Deshalb ist die Linde auch als "Hexenlinde" bekannt. Franziskaner errichteten rund 100 Jahre später neben der Linde eine Kapelle. Heute ziert die Linde das Tourismuslogo der Verbandsgemeinde Kirchen unter dem Motto "Druiden, Hexen, Siegerland".