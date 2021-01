Die Studierendenschaft der Universität Koblenz fordert von der Uni-Leitung, dass ein Wohnheim auf dem Campus-Gelände gebaut wird. Es gebe viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Derzeit gibt es drei Studentenwohnheime in Koblenz, die alle komplett belegt seien. Kleinere Wohnungen unter 50 Quadratmeter seien auf dem Wohnungsmarkt für Studierende kaum zu bekommen. Die Wohnheim-Quote sei eine der niedrigsten in Deutschland, so die Studierendenschaft in einem offenen Brief. Ab 2023 soll die Universität Koblenz eigenständig werden, dann müsse es ausreichend bezahlbaren Wohnraum geben. An der Universität Koblenz-Landau sind momentan etwa 9.500 Studierende.