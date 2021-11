Stromnetz in Müsch/Ahr wieder instandgesetzt

Müsch, Kreis Ahrweiler:

In Müsch an der Ahr haben Mitarbeiter des Energieversorgers Westnetz nach eigenen Angaben die Stromnetze wieder aufgebaut. Die Flutkatastrophe habe eine komplette Ortsnetzstation und einen Verteiler für Glasfaserinfrastruktur völlig zerstört. Eine leistungsstärkere Trafostation sowie ein Glasfaserverteilerschrank sei an einem hochwassergeschützten Standort wiederaufgebaut worden. Mit Hilfe einer sogenannten Spülbohrung wurden den Angaben zufolge Mittel- und Niederspannungskabel unter der Ahr verlegt. Müsch sei durch die Instandsetzung des Netzes für die kommenden Jahre gut gerüstet, so der Energieversorger Westnetz.