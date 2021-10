Sturm führt zu Stromausfällen im Westerwald

In Ransbach-Baumbach und in Montabaur-Elgendorf ist in der Nacht auf Sonntag vorübergehend der Strom ausgefallen. Laut Energieversorgung Mittelrhein stürzte im Sturm ein Baum in die Leitung einer Umspannanlage. Die Stromversorgung konnte nach etwa einer halben Stunde durch eine sogenannte Netzumschaltung wiederhergestellt werden. Betroffen von dem Stromausfall war auch ein Seniorenheim. Auch im Montabaurer Stadtteil Elgendorf ist am Wochenende aufgrund des Sturms ein Baum in eine Freileitung gestürzt und verursachte einen Stromausfall.