Verdacht auf Brandstiftung: Strohballen-Brände in der Grafschaft

Nach zwei Strohballen-Bränden in der Grafschaft ermittelt die Kriminalpolizei. Die Strohballen könnten den Angaben zufolge absichtlich angezündet worden sein.

Die Polizei teilte mit, dass auch ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Bränden am Wochenende untersucht werde. Zuletzt hatten am Sonntagabend auf einem Feld bei Holzweiler nach Polizeiangaben rund 200 Strohballen gebrannt.

Keine 24 Stunden zuvor habe eine Strohmiete mit 120 Ballen in Eckendorf in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte die Strohballen dort nicht mehr retten und musste sie laut Polizei kontrolliert abbrennen lassen.

Ermittler suchen nach Brandursache

Auch als die Feuerwehrleute am Sonntag gegen 22 Uhr auf dem Feld bei Holzweiler eintrafen, standen die Strohballen den Angaben zufolge bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte ließen die Ballen abbrennen und richteten eine Brandwache ein. Glücklicherweise sei das Stroh auf einem freien Feld und nicht in der Nähe von Gehöften gelagert gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden. Die Schadenssumme liege bei etwa 6.000 Euro.

Nach Angaben der Kriminalpolizei Mayen waren Brandermittler am Montag vor Ort, um nach möglichen Ursachen zu suchen. Ihre Ermittlungsergebnisse stünden allerdings noch aus.